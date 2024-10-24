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США запустили на орбиту группу разведывательных спутников

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в четверг вывела на орбиту группу спутников в рамках миссии NROL-176 в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX

Запуск ракеты со спутниками оптико-электронной разведки был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 10:13 по Тихоокеанскому времени США (в 20:13 по Москве). Примерно через час аппараты были выведены на орбиту.

Детальные сведения о предназначении спутников строго засекречены.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 21-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

Falcon 9 SpaceX США NROL-176
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