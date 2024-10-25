Гутерриш на встрече с Путиным высказался за свободу судоходства в Черном море

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным "на полях" саммита БРИКС в Казани выступил за свободу судоходства в Черном море, сообщил офис генсека.

"Генеральный секретарь выразил убеждение, что обеспечение свободы судоходства в Черном море имеет первостепенное значение для Украины, Российской Федерации и для мировой продовольственной и энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Гутерриш "полностью поддерживает продолжение переговоров в этом направлении и выражает свою глубокую признательность за проделываемую Турцией работу".

Кроме того, беседа Гутерриша и Путина коснулась ситуации на Ближнем Востоке, в частности, "абсолютной необходимости прекращения огня в секторе Газа и Ливане, а также необходимости недопущения дальнейшей эскалации в регионе".

Российский лидер и генсек ООН обсудили также "вопросы развития международной финансовой системы".