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Мишустин провел встречу с генсеком ООН

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин встретился в среду в Баку с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает корреспондент "Интерфакса".

Беседа прошла "на полях" климатической конференции ООН COP 29.

Встреча Гутерриша с главой правительства РФ состоялась менее чем через три недели после визита генсека ООН на саммит БРИКС в Казань, где с ним беседовал президент Владимир Путин. Других двусторонних встреч с главами государств, правительств и международных организаций, участвующими в климатическом саммите, у премьера РФ в Баку не запланировано.

Михаил Мишустин ООН Антониу Гутерриш
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