Три журналиста погибли на юге Ливана в результате удара Израиля

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Три журналиста стали жертвами атаки Израиля на гостиничную резиденцию в городе Хасбайя на юге Ливана, передают ближневосточные СМИ.

Согласно сообщениям, среди них два телеоператора и один технический специалист.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что один из погибших - оператор телекомпании Гассан Наджар.

Телеканал Al Jazeera обращает внимание, что объявлений об эвакуации в Хасбайе не звучало.

По данным телеканала, около 4 утра был нанесен "либо удар с воздуха, либо удар беспилотника" по комплексу вилл, где размещались журналисты, освещавшие конфликт Израиля и группировки "Хезболла".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.