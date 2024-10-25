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Армия обороны Израиля сообщила о гибели пяти израильских военных в Ливане

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о гибели пяти израильских военных из-за ракетного удара ливанского шиитского движения "Хезболлы" по позициям Израиля на юге Ливана, сообщает в пятницу The Times of Israel.

Отмечается, что погибшие служили в восьмой резервной бронетанковой бригаде. Кроме того, еще 19 израильских военных получили ранения, причем четверо находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в госпиталь.

По сообщениям ЦАХАЛ, "Хезболла" запустила в ночь на пятницу ракеты по объекту, где израильские военные в тот момент разгружали доставленное им вооружение.

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Также Армия обороны Израиля заявила в пятницу об уничтожении в Ливане двух туннелей "Хезболлы", один из которых, по данным ЦАХАЛ, служил командным центром ливанского шиитского движения. Несколько боевиков "Хезболлы" были ликвидированы. Второй туннель, по данным ЦАХАЛ, был складом вооружения элитного подразделения "Хезболлы" - "Силы аль-Хаджа Радван". В ЦАХАЛ считают, что в "Хезболле" планировали использовать этот туннель для вторжения в Израиль.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Израиль ЦАХАЛ Ливан Хезболла
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