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Сербия готова нарастить транзит российского газа в ЕС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сербия готова увеличить транзит российского газа в страны ЕС через свою территорию, сообщил в интервью газете "Известия" вице-премьер страны Александр Вулин.

"Да, безусловно. Как вы знаете, мы подписали соглашение с "Газпромом" об увеличении импорта газа. И, конечно, спасибо вам за это. И технически мы готовы к этому", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Политик добавил, что одна из причин экономической стабильности Сербии заключается в импорте российского газа.

"Россия предлагает нам очень справедливые цены, которые намного ниже, чем на европейском рынке и, в частности, у США. Так что мы очень довольны, и мы благодарны за это", - отметил Вулин.

Ранее президент Александр Вучич заявил, что Сербия договорилась с Россией об условиях поставок газа на ближайшую зиму. По его словам, при согласовании условий сделки и цен на газ российская сторона "была честна".

20 октября Вучич в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за готовность поставить газ его стране в предстоящий зимний сезон, сообщали западные СМИ.

Сербия РФ газ Газпром ЕС Александр Вулин
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