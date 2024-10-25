Маск увеличил инвестиции в комитет в поддержку Трампа до $118 млн

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американский предприниматель Илон Маск выделил еще $43 млн политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа America PAC, тем самым увеличив вклад до $118 млн. Об этом сообщает в пятницу The Hill со ссылкой на финансовые отчеты кампании.

"Миллиардер внес $11 млн в America PAC 4 октября, затем еще $10 млн 9 октября, $7,9 млн 11 октября и $14,7 млн 15 октября", - сообщает издание.

Ранее Маск выделил PAC $75 млн.

По данным The Hill, еще $1 млн комитет получил от бизнесмена-миллиардера Нельсона Пельца. Также PAC поддерживают несколько членов из семьи предпринимателей Девос, в том числе бывший министр образования США Элизабет Девос.

В июле The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Маск планирует ежемесячно выделять PAC около $45 млн.

По данным источников издания, комитет поддерживают компания Palantir Technologies, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт, который возглавляет Alliance Resource Partners.

Комитет, основанный в июне, сосредоточен на регистрации новых избирателей и поощряет досрочное голосование и рассылку бюллетеней по почте в колеблющихся штатах.