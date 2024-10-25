ФРГ и Франция выступили против идеи обойти вето Венгрии и разблокировать средства Еврофонда мира

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - ФРГ, Франция и ряд других стран не согласны с идеями Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) обойти вето Венгрии и разблокировать средства из Европейского фонда мира для компенсации государствам-членам расходов по вооружению Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"В ЕВС циркулирует идея позволить государствам ЕС делать добровольные взносы в фонд (...) Но некоторые страны, включая Францию и Германию, высказали беспокойство в связи с возможностью прецедента, который мог бы создать угрозу для фонда как инструмента внешней политики союза, заявили люди, знакомые с вопросом", - сообщает агентство.

Bloomberg напоминает, что фонд в данный момент состоит из обязательных отчислений, размер которых зависит от размера экономики страны, вносящей средства. При этом для финансирования из фонда необходимо единогласное решение.

Источники между тем поясняют, что непонятно, какую поддержку может получить план с добровольными взносами. При этом его утверждение может потребовать одобрения всех 27 стран ЕС.

Ранее в октябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обещал вскоре достигнуть консенсуса по вопросу разблокирования 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для компенсации государствам-членам расходов по вооружению Украины. Он уточнял, что это нужно не только для Украины, но также для государств-членов ЕС, которые уже оказали украинской стороне военную помощь и теперь ждут компенсации из фонда за эти вооружения.

Боррель надеется провести соответствующее решение на последнем для него ноябрьском заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Ранее сообщалось, что Венгрия блокирует выплату этих денег из Европейского фонда мира. По данным европейских СМИ, Боррель подготовил предложения, которые позволят преодолеть вето Венгрии.