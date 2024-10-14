Боррель пообещал найти решение для разблокирования средств Европейского фонда мира

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает на скорое достижение консенсуса по вопросу разблокирования 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для компенсации государствам-членам расходов по вооружению Украины.

"Мы почти подошли к этому. Я вам обещаю: мы найдем решение. На этой стадии я не могу вам сказать, что я в этом уже уверен на 100%, но почти. Я убежден, что мы сможем прийти к глобальному соглашению со всеми государствами-членами по моим последним предложениям", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

При этом он сообщил, что до конца своего мандата, истекающего к началу декабря, намерен посетить Украину, но хочет направиться туда, добившись соглашения по разблокированию средств из Европейского фонда мира. Он уточнил, что это нужно не только для Украины, но также для государств-членов ЕС, которые уже оказали украинской стороне военную помощь и теперь ждут компенсации из фонда за эти вооружения.

Боррель надеется провести соответствующее решение на последнем для него ноябрьском заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Ранее сообщалось, что Венгрия блокирует выплату этих денег из Европейского фонда мира. Для такого финансирования необходимо единогласное решение. По данным европейских СМИ, Боррель подготовил предложения, которые позволят преодолеть вето Венгрии.