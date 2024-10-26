Экзит-пол показал, что "Грузинская мечта" набрала более 56% голосов на выборах

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Правящая партия "Грузинская мечта" набрала на прошедших в субботу в Грузии парламентских выборах 56,1% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного по заказу грузинской телекомпании "Имеди" компанией Gorbi.

Согласно экзит-полу, на второе место выходит оппозиционная коалиция "За перемены", набрав 12,6% голосов.

Далее следуют: "Единое национальное движение" - 11,6%, "Сильная Грузия-Лело, за народ, за свободу" - 7%, "Гахария за Грузию" - 4,8%, "Гирчи" - 3%, "Альянс патриотов Грузии" - 2,2%, другие партии получили 2,7%.

"Имеди" сообщает, что данные основываются на результатах на 18:30 по тбилисскому времени (17:30 мск), а погрешность может составлять 2,7%.