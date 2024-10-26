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Орбан заранее поздравил коллегу с победой "Грузинской мечты" на выборах

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, основываясь на данных экзит-полов, заранее поздравил грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта" на прошедших в субботу парламентских выборах в Грузии.

В миреЭкзит-пол показал, что "Грузинская мечта" набрала более 56% голосов на выборахЧитать подробнее

Как написал Орбан в социальных сетях, которого цитируют грузинские СМИ, народ Грузии знает, что лучше для его страны.

"Поздравляю премьер-министра Ираклия Кобахидзе и партию "Грузинская мечта" с победой на сегодняшних парламентских выборах с большим отрывом. Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня его голос был услышан", - написал венгерский премьер.

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена в победе оппозиционных сил на выборах.

"Европейская Грузия побеждает с результатом 52% даже без попыток фальсификации выборов и без голосов диаспоры. Грузия показала демократию, европейскость и зрелость... Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем", - написала она в соцсети X.

Согласно данным экзит-пола, проведенного по заказу грузинской телекомпании "Имеди" компанией Gorbi, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 56,1% голосов избирателей, а на второе место выходит оппозиционная коалиция "За перемены", набрав 12,6% голосов.

Между тем экзит-полы, проведенные по заказу грузинских оппозиционных телеканалов, утверждают, что победу одерживают оппозиционные силы, а "Грузинская мечта", по их данным, не достигла 50%.

Венгрия Грузия
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