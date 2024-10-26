Правящая партия в Грузии лидирует на парламентских выборах с 52,99%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заявил, что, по предварительным данным, на выборах в парламент Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта" с 52,99% голосов.

"По предварительным данным с 2206 избирательных участков, голосование на которых проходило по электронным технологиям, больше всех из 18 партий получила "Грузинская мечта" - 52,99% голосов", - сказал Каландаришвили на брифинге.

По его словам, следом идут оппозиционные партии "Коалиция для перемен" - 11,2%, "Единое национальное движение" - 9,83%, "Сильная Грузия" - 9,02%, "За Грузию" - 8,22%. Остальные субъекты выборов получили еще меньше голосов.

Как заявил глава ЦИК, парламентские выборы в Грузии состоялись и прошли в спокойной обстановке.