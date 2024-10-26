Поиск

Правящая партия в Грузии лидирует на парламентских выборах с 52,99%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заявил, что, по предварительным данным, на выборах в парламент Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта" с 52,99% голосов.

"По предварительным данным с 2206 избирательных участков, голосование на которых проходило по электронным технологиям, больше всех из 18 партий получила "Грузинская мечта" - 52,99% голосов", - сказал Каландаришвили на брифинге.

По его словам, следом идут оппозиционные партии "Коалиция для перемен" - 11,2%, "Единое национальное движение" - 9,83%, "Сильная Грузия" - 9,02%, "За Грузию" - 8,22%. Остальные субъекты выборов получили еще меньше голосов.

Как заявил глава ЦИК, парламентские выборы в Грузии состоялись и прошли в спокойной обстановке.

Грузинская мечта Грузия Сильная Грузия Георгий Каландаришвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Израиля заявил, что цели ударов по Ирану достигнуты

В израильском правительстве сообщили, что не предупреждали Иран об ударах

ЦИК Грузии заявил о лидерстве "Грузинской мечты" на парламентских выборах

ЦИК Грузии заявил о лидерстве "Грузинской мечты" на парламентских выборах

Экзит-пол показал, что "Грузинская мечта" набрала более 56% голосов на выборах

Экзит-пол показал, что "Грузинская мечта" набрала более 56% голосов на выборах

Более 130 жалоб о нарушениях на выборах в Грузии поступило в ЦИК

МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

Израиль нанес удары по военным объектам в Иране в ответ на атаку 1 октября. Обобщение

Израиль нанес удары по военным объектам в Иране в ответ на атаку 1 октября. Обобщение

Что случилось этой ночью: суббота, 26 октября

В Грузии начались парламентские выборы

В Грузии начались парламентские выборы

Израиль завершил операцию по нанесению ударов по Ирану

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });