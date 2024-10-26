В Тегеране заявили, что Израиль использовал воздушное пространство Ирака для атаки по Ирану

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные использовали воздушное пространство Ирака для нанесения ударов по Ирану в ночь на субботу, сообщили в постпредстве Ирана при ООН.

"Военные самолеты сионистского режима атаковали несколько иранских военных объектов и радаров из воздушного пространства Ирака, находясь примерно в 70 милях (около 113 км) от границы с Ираном", - говорится в сообщении постпредства, опубликованном в субботу в соцсети X.

Кроме того, в постпредстве заявили о причастности США к израильским ударам по Ирану.

"Воздушное пространство Ирака находится под оккупацией, командованием и контролем вооруженных сил США. (...) Причастность США к этому преступлению, таким образом, несомненна", - отметили в постпредстве.

Израиль нанес в ночь на 26 октября серию авиаударов по иранским военным объектам. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

Иранская сторона пока не сообщала, как именно намерена реагировать на действия Израиля.