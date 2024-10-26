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Гросси подтвердил, что ядерные объекты Ирана не пострадали в ходе израильской атаки

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ядерные объекты Ирана не подверглись разрушениям во время ударов по Ирану, которые израильская армия нанесла в ночь на субботу, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Ядерные объекты Ирана не пострадали", - написал Гросси в соцсети в субботу.

Гросси добавил, что инспекторы МАГАТЭ в Иране находятся в безопасности и "продолжают свою важную работу".

"Я призываю к благоразумию и сдержанности в отношении действий, которые могут поставить под угрозу сохранность ядерных объектов и радиоактивных материалов", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

Израиль нанес в ночь на 26 октября серию авиаударов по иранским военным объектам. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

Иранская сторона пока не сообщала, как именно намерена реагировать на действия Израиля.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что удары по Ирану ограничились военными целями, ядерные и нефтяные объекты Ирана не подверглись атакам.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Иран Израиль
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