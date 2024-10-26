Оппозиция не признает итоги парламентских выборов в Грузии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Оппозиционные партии - "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" - отказываются признавать предварительные результаты состоявшихся в субботу парламентских выборов в Грузии.

"Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти. Мы не признаем итоги этих выборов", - заявил на брифинге один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.

В ближайшее время аналогичное заявление о непризнании состоявшихся выборов могут сделать и другие оппозиционные партии.

По подсчету ЦИК Грузии данных с 72% избирательных участков лидирует правящая партия "Грузинская мечта" - 53%, "Коалиция за перемены" - 11,1%, "Единое национальное движение" - 9,85%.