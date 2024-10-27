Глава ЦИК Грузии сообщил о победе "Грузинской мечты" на парламентских выборах

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили обнародовал в воскресенье итоги состоявшихся в субботу парламентских выборов.

По его словам, обработаны данные с 3100 избирательных участков из общего количества 3111.

"Оставшиеся несколько избирательных участков находятся за рубежом, и при поступлении данных информация будет обновлена", - сказал Каландаришвили.

Он сообщил, что победу на выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта", получившая поддержку 54,08% избирателей. Далее следуют четыре партии, преодолевшие 5% (проходной барьер): "Коалиция за перемены" - 10,92%, "Единое национальной движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и "За Грузию" - 7,76%.