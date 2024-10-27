Поиск

Израиль нанес удар по южному пригороду ливанской столицы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по южной части Бейрута, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на сообщения ливанских СМИ.

Газета пишет, что государственное информационное агентство Ливана информировало, что Израиль "нанес удар по южным пригородам Бейрута".

Издание отмечает, что перед сообщением ливанских СМИ об ударе израильская армия призвала жителей двух кварталов в южном пригороде ливанской столицы покинуть свои дома.

"Вы находитесь вблизи объектов и интересов "Хезболлы", против которых ЦАХАЛ будет действовать в ближайшем будущем", - написал в соцсети представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

К сообщению с предложением об эвакуации прилагались карты с указанием зданий, которые могут стать мишенями в Бурдж-эль-Бараджне и Хадате.

Пресс-служба Армии обороны Израиля об ударе пока не сообщала.

Израиль Ливан ЦАХАЛ Бейрут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Остин считает, что удар Ирана по Израилю в ответ на атаки в субботу был бы ошибкой

Обострение палестино-израильского конфликта

Президент Израиля заявил, что цели ударов по Ирану достигнуты

Президент Израиля заявил, что цели ударов по Ирану достигнуты

В израильском правительстве сообщили, что не предупреждали Иран об ударах

ЦИК Грузии заявил о лидерстве "Грузинской мечты" на парламентских выборах

ЦИК Грузии заявил о лидерстве "Грузинской мечты" на парламентских выборах

Экзит-пол показал, что "Грузинская мечта" набрала более 56% голосов на выборах

Экзит-пол показал, что "Грузинская мечта" набрала более 56% голосов на выборах

Более 130 жалоб о нарушениях на выборах в Грузии поступило в ЦИК

МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

Израиль нанес удары по военным объектам в Иране в ответ на атаку 1 октября. Обобщение

Израиль нанес удары по военным объектам в Иране в ответ на атаку 1 октября. Обобщение

Что случилось этой ночью: суббота, 26 октября

В Грузии начались парламентские выборы

В Грузии начались парламентские выборы
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });