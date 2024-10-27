Израиль нанес удар по южному пригороду ливанской столицы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по южной части Бейрута, сообщает The Times of Israel, ссылаясь на сообщения ливанских СМИ.

Газета пишет, что государственное информационное агентство Ливана информировало, что Израиль "нанес удар по южным пригородам Бейрута".

Издание отмечает, что перед сообщением ливанских СМИ об ударе израильская армия призвала жителей двух кварталов в южном пригороде ливанской столицы покинуть свои дома.

"Вы находитесь вблизи объектов и интересов "Хезболлы", против которых ЦАХАЛ будет действовать в ближайшем будущем", - написал в соцсети представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

К сообщению с предложением об эвакуации прилагались карты с указанием зданий, которые могут стать мишенями в Бурдж-эль-Бараджне и Хадате.

Пресс-служба Армии обороны Израиля об ударе пока не сообщала.