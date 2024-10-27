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ЦАХАЛ сообщил об уничтожении десятков бойцов "Хезболллы" за сутки

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Около 70 бойцов "Хезболлы" удалось уничтожить Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки, ударам подверглись 120 целей этого ливанского шиитского движения, говорится в армейском сообщении.

"В течение ночи на основании данных разведки израильская армия нанесла точечные удары по местам производства и хранения боеприпасов "Хезболлы" в районе Дахии. Кроме того, удары нанесены по объекту воздушного подразделения "Хезболлы", - подчеркивается в сообщении.

В ночь на воскресенье ливанские СМИ сообщили, что Армия обороны Израиля нанесла удар по южной части Бейрута.

Перед сообщением об ударе израильская армия призвала жителей двух кварталов в южном пригороде ливанской столицы покинуть свои дома.

"Вы находитесь вблизи объектов и интересов "Хезболлы", против которых ЦАХАЛ будет действовать в ближайшем будущем", - написал в соцсети представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

К сообщению с предложением об эвакуации прилагались карты с указанием зданий, которые могут стать мишенями в Бурдж-эль-Бараджне и Хадате.

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