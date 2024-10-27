Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует после подсчета 95,5% голосов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ЦИК Грузии завершает подсчет голосов на парламентских выборах.

По последним данным, после подсчета 95,5% голосов лидирует правящая партия "Грузинская мечта" - 54,22%.

Далее следуют оппозиционные партии "Коалиция за перемены" - 10,82%, "Единое национальное движение" - 10,07%, "Сильная Грузия" - 8,7%, "За Грузию" - 7,71%.

Все эти партии получают депутатские мандаты, так как преодолели 5% проходной барьер.