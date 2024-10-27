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Пашинян назвал впечатляющей победу "Грузинской мечты" на парламентских выборах

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах.

"Сердечно поздравляю партию "Грузинская мечта" с впечатляющей победой на парламентских выборах в Грузии. Постоянное развитие отношений с Грузией является одним из внешнеполитических приоритетов правительства Армении. Искренне надеюсь, что в ближайшие годы вашего руководства в Грузии и благодаря нашим совместным усилиям сотрудничество между Арменией и Грузией будет стабильно развиваться и расширяться", - говорится в послании Пашиняна, распространенном в воскресенье.

По его словам, установленное между Арменией и Грузией стратегическое партнерство "создает реальные возможности для совместного решения общих проблем и повышения стабильности, безопасности и процветания нашего региона".

Пашинян пожелал Кобхидзе и "братскому народу Грузии устойчивого развития и устойчивого прогресса".

Согласно последним данным ЦИК Грузии, победу на выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта, получившая поддержку - 54,08% избирателей.

Никол Пашинян Грузия
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