AP сообщило о видимых со спутников повреждениях на двух военных объектах в Иране

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Израильский удар по Ирану повредил объекты на военной базе юго-восточнее Тегерана, которую ранее эксперты связывали с ядерной программой страны, сообщает в воскресенье Associated Press (АР) со ссылкой на анализ спутниковой фотосъемки.

Кроме того, согласно тем же анализам, удары были нанесены еще по одной базе, имеющей отношение к иранской программе разработки баллистических ракет.

Агентство отмечает, что речь идет об объектах в Парчине, в отношении которого у МАГАТЭ ранее были подозрения об испытаниях там мощных зарядов взрывчатки, способных привести в действие ядерную боеголовку, и в Ходжаре, где, по данным аналитиков, находятся мощности по производству баллистических ракет.

Иран официально не сообщал об ущербе ни на объекте в Парчине, ни на объекте в Ходжаре, заявив о том, что от ударов пострадали объекты, находящиеся в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран. Также власти сообщили о гибели четырех военнослужащих, обеспечивавших работу ПВО.

Корпус стражей Исламской революции Ирана до сих пор никак не прокомментировал удары Израиля.

Израильская сторона, в свою очередь, заявила, что удары были нанесены по центрам производства ракет, и что они смогут затормозить производство новых ракет.

Израильская армия сообщила о том, что нанесла в ночь на 26 октября точечные удары по военным объектам Ирана.