Поиск

Нетаньяху заявил, что удары по Ирану достигли поставленных целей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану достигли целей.

"Удар был точным и мощным, все цели достигнуты", - приводят его слова израильские СМИ.

"Иранский режим должен осознать одну простую вещь: кому-либо, кто нанес ущерб нам, нанесем ущерб и мы", - отметил Нетаньяху.

Удар по Ирану стал ответом Израиля на иранский ракетный удар по Израилю в начале октября.

Иранская сторона сообщила о том, что от израильских ударов пострадали объекты, находящиеся в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран. Также власти сообщили о гибели четырех военнослужащих, обеспечивавших работу ПВО.

В то же время ранее в воскресенье Associated Press со ссылкой на анализ спутниковой фотосъемки сообщило, что в результате израильского удара поврежденными оказались объекты на военной базе юго-восточнее Тегерана, которую ранее эксперты связывали с ядерной программой страны. Кроме того, согласно тем же анализам, удары были нанесены еще по одной базе, имеющей отношение к иранской программе разработки баллистических ракет.

Агентство отмечает, что речь идет об объектах в Парчине, в отношении которого у МАГАТЭ ранее были подозрения об испытаниях там мощных зарядов взрывчатки, способных привести в действие ядерную боеголовку, и в Ходжаре, где, по данным аналитиков, находятся мощности по производству баллистических ракет.

Иран официально не сообщал об ущербе ни на объекте в Парчине, ни на объекте в Ходжаре.

Корпус стражей Исламской революции Ирана до сих пор никак не прокомментировал удары Израиля.

Израильская сторона, в свою очередь, заявила, что удары были нанесены по центрам производства ракет.

Израильская армия сообщила о том, что нанесла в ночь на 26 октября точечные удары по военным объектам Ирана.

Израиль Биньямин Нетаньяху Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Японии называет ситуацию по итогам парламентских выборов непростой

Премьер Японии называет ситуацию по итогам парламентских выборов непростой

Один человек погиб после того, как грузовик протаранил остановку в Израиле

В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку

В Израиле грузовик протаранил автобусную остановку

Хаменеи заявил о намерении Ирана показать силу Израилю

Хаменеи заявил о намерении Ирана показать силу Израилю

Глава ЦИК Грузии сообщил о победе "Грузинской мечты" на парламентских выборах

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 октября

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес удар по южному пригороду ливанской столицы

Израиль нанес удар по южному пригороду ливанской столицы

Более 10 украинских БПЛА атаковали Тамбовскую область

Обострение палестино-израильского конфликта

Остин считает, что ответный удар Ирана по Израилю был бы ошибкой

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });