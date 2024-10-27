Нетаньяху заявил, что удары по Ирану достигли поставленных целей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану достигли целей.

"Удар был точным и мощным, все цели достигнуты", - приводят его слова израильские СМИ.

"Иранский режим должен осознать одну простую вещь: кому-либо, кто нанес ущерб нам, нанесем ущерб и мы", - отметил Нетаньяху.

Удар по Ирану стал ответом Израиля на иранский ракетный удар по Израилю в начале октября.

Иранская сторона сообщила о том, что от израильских ударов пострадали объекты, находящиеся в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран. Также власти сообщили о гибели четырех военнослужащих, обеспечивавших работу ПВО.

В то же время ранее в воскресенье Associated Press со ссылкой на анализ спутниковой фотосъемки сообщило, что в результате израильского удара поврежденными оказались объекты на военной базе юго-восточнее Тегерана, которую ранее эксперты связывали с ядерной программой страны. Кроме того, согласно тем же анализам, удары были нанесены еще по одной базе, имеющей отношение к иранской программе разработки баллистических ракет.

Агентство отмечает, что речь идет об объектах в Парчине, в отношении которого у МАГАТЭ ранее были подозрения об испытаниях там мощных зарядов взрывчатки, способных привести в действие ядерную боеголовку, и в Ходжаре, где, по данным аналитиков, находятся мощности по производству баллистических ракет.

Иран официально не сообщал об ущербе ни на объекте в Парчине, ни на объекте в Ходжаре.

Корпус стражей Исламской революции Ирана до сих пор никак не прокомментировал удары Израиля.

Израильская сторона, в свою очередь, заявила, что удары были нанесены по центрам производства ракет.

Израильская армия сообщила о том, что нанесла в ночь на 26 октября точечные удары по военным объектам Ирана.