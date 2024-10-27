Голосование на выборах в Узбекистане завершилось

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Узбекистане избирательные участки на выборах депутатов Законодательной (нижней) палаты парламента закрылись на территории страны в 20:00 (18:00 по московскому времени) по местному времени, сообщила пресс-служба ЦИК республики.

"За рубежом они закрываются по времени той страны, в которой находятся", - сказал представитель пресс-службы.

По данным Центризбиркома, для проведения выборов образовано более 11 тыс. избирательных участков, 57 из них - в 40 странах, в том числе в России - семь.

Ранее Центризбирком сообщил, что к 13:00 (11:00) проголосовали 9 млн 498 тыс. 589 избирателей, или 47,62% от общего списка. Это позволило признать выборы состоявшимися (порог - 33%).

По последним данным на 17:00 (15:00 по Москве), на выборах проголосовали 14 млн 264 тыс. 994 избирателя, или 71,52%. В досрочном голосовании, проходившем с 16 по 23 октября, приняли участие 1,015 млн избирателей. В едином списке избирателей зарегистрировано порядка 20 млн человек.

Впервые в истории Узбекистана выборы в законодательную палату парламента проходят по смешанной избирательной системе, объединяющей мажоритарное и пропорциональное представительство.

На выборах все пять действующих в стране партий зарегистрировали 375 кандидатов по одномандатным округам и 500 кандидатов по партийным спискам, выдвинутых по единому избирательному округу.