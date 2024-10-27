Выборы в Узбекистане признаны состоявшимися

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Узбекистане к 13:00 (11:00 по московскому времени) проголосовали более 47,62% избирателей, сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК страны Бахром Кучкаров.

"На 13:00 на избирательные участки пришло 9 498 589 избирателей, или 47,62% от общего списка", - сказал Кучкаров.

Тем самым выборы признаются состоявшимися, так как в соответствии с законодательством Узбекистана, для этого необходимо, чтобы в голосовании приняли участие 33% зарегистрированных избирателей.

В воскресенье в Узбекистане проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные кенгаши (советы).