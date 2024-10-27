Коалиция ГЕРБ-СДС лидирует на парламентских выборах в Болгарии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Первоначальные данные очередных досрочных выборов на основании экзит-поллов свидетельствуют о первенстве коалиции партий ГЕРБ и Союза демократических сил, сообщает в воскресенье Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По его данным, коалиция ГЕРБ-СДС вышла на первое место, опередив на 10 п.п. коалицию партий "Продолжаем перемены" и "Демократической Болгарии".

БНТ со ссылкой на данные опросов на выходах с избирательных участков, проведенных Gallup International Balkan, сообщает, что ГЕРБ-СДС предварительно получают 25,1% голосов избирателей, а ПП-ДБ - 15,4%. На третье место выходит партия "Возрождение" пока с 13,8% голосов.

Коалиция Болгарской социалистической партии с Объединенными левыми пока вырывается вперед с 8,1% голосов, одержав верх над коалицией "Движение за права и свободы - Новое начало" и "Альянсом за права и свободы", между которыми шла жесткая борьба и которые в итоге пока получают 7,7% и 7,3% соответственно.

Всего в новый состав Народного собрания вошли семь партий, еще два объединения борются за то, чтобы преодолеть выборный барьер.

Седьмые с 2021 года парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье. Избирательные участки закрылись в стране в 20:00 местного времени (21:00 мск)