Бойко Борисов усомнился в возможности сформировать правительство по итогам выборов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бойко Борисов, лидер консервативной правоцентристской коалиции ГЕРБ-СДС, ставшей фаворитом на досрочных парламентских выборах в Болгарии, скептически отнесся к возможности формирования правительства в складывающихся условиях. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

Он считает, что правительство не удастся сформировать, если все партии, которые сейчас проходят в парламент по итогам воскресных выборов, действительно окажутся в его составе после завершения подсчета голосов.

"Парламент - это математика, и количество партий в нем имеет большое значение, поэтому, если сейчас туда придут все эти партии, я уверен, правительства у нас так и не будет", - сказал Борисов.

Он отметил, что коалиция ГЕРБ-СДС одержала решительную победу на выборах, и в рамках коалиционных переговоров он выразил готовность сотрудничать со всеми партиями, кроме "Возрождения" (патриоты, евроскептики), с которой у ГЕРБ-СДС имеются серьезные идеологические расхождения.

"Я готов сотрудничать со всеми, кто поддерживает нашу программу. Потенциальными партнерами сегодня являются все, кроме коллег из "Возрождения", которых я поздравляю с хорошим результатом, но просто не могу допустить сотрудничества с ними из идеологических соображений", - сказал Борисов.

Он пообещал вести коалиционные переговоры, отвергнув идею формирования правительства во главе с премьером, равноудаленным ото всех партий. "Это будет подлог народного голосования, такой несправедливости я не допущу", - заключил он.

По данным ЦИК Болгарии по итогам обработки почти 68% бюллетеней, фаворитами на прошедших в стране в воскресенье внеочередных парламентских выборах становятся коалиции ГЕРБ-СДС (25,9%), "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (14,99%) и партия "Возрождение" (14,22%), то есть заручиться поддержкой большинства вновь не удается никому.

Кроме них, в парламент проходят коалиции "Движение за права и свободы - Новое начало", "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые", и партии "Есть такой народ", "Альянс за права и свободы", МЕЧ и "Величие". Каждая из них пока получает меньше 10% голосов избирателей.

Эксперты отмечают, что новый состав парламента становится еще более фрагментированным по сравнению с предыдущим, из-за чего процесс формирования правящей коалиции вновь может быть осложнен.

Правительственный кризис продолжается в Болгарии с 2021 года. 27 октября в стране прошли седьмые с тех пор парламентские выборы.