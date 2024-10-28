Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран был предупрежден об ударе Израиля накануне атаки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Тегеран получил сведения о возможном ударе Израиля вечером накануне нападения, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Мы получали сигналы, указывающие на возможность нападения, с вечера накануне атаки, что позволило нам быть уверенными в нападении", - цитирует Аракчи иранское государственное агентство Mehr.

Он отметил, что Иран обменялся сообщениями с различными сторонами и до нападения власти Ирана "следовали мерам, которые должны были принять".

"Мы не оставим просто так кровь наших мучеников и оставляем за собой право ответить на агрессивные действия сионистского режима, и это будет сделано в надлежащее время", - заявил Аракчи.

Ранее в воскресенье министр заявил, что иранским властям очевидно, что США причастны к действиям Израиля.

По его словам, Израиль использовал воздушное пространство, контролируемое Штатами, для осуществления своей атаки. Кроме того, Вашингтон ранее предоставил Израилю оборонное оборудование, добавил Аракчи.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по иранским военным объектам. Это был ответ на иранский ракетный обстрел Израиля в начале месяца.