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Президент Израиля заявил, что цели ударов по Ирану достигнуты

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Удары Израиля по Ирану, нанесенные в ночь на субботу, достигли своих целей, они имеют важное значение для израильской безопасности, заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

"Продемонстрированные нами возможности и достигнутые цели были очень важны для обеспечения безопасности государства Израиль и защиты его граждан", - приводит слова Герцога The Times of Israel.

Кроме того, Герцог поблагодарил США за "открытое и тайное сотрудничество" при подготовке к ударам.

Ранее западные СМИ со ссылкой на иранское военное командование сообщили, что Армия обороны Израиля в ходе ударов по Ирану смогла повредить только военные радары. По утверждению иранской стороны, другие военные объекты не пострадали.

Израиль нанес в ночь на 26 октября серию авиаударов по иранским военным объектам. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

Иранская сторона пока не сообщала, как именно намерена реагировать на действия Израиля.

Ицхак Герцог Израиль Иран
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