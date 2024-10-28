Правящая коалиция Японии потеряла большинство в нижней палате парламента

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Правящая коалиция Японии, состоящая из Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто", потеряла большинство в нижней палате парламента, свидетельствуют результаты прошедших в стране выборов, которые приводит телеканал NHK.

ЛДП и "Комэйто" вместе получили 215 мест - 191 у либерал-демократов и 24 у их партнеров по коалиции, тогда как для большинства необходимо 233, отмечает NHK.

Общее число мест в парламенте - 465, соответственно, оппозиционные партии займут 250 кресел.

"Пока результаты (выборов) непростые", - прокомментировал итоги премьер-министр Сигэру Исиба.

Как отмечает агентство "Киодо", премьер выразил готовность сформировать правительство во главе с ЛДП, но теперь ему "придется искать дополнительную поддержку вне коалиции, чтобы иметь стабильное правительство".

"Оппозиционные партии, представляющие как либеральные, так и правые силы, как ожидается, будут испытывать трудности в сотрудничестве при формировании коалиции из-за различий в их политических целях", - добавляет "Киодо".

Агентство обращает внимание на общую неопределенность перспективы развития событий после выборов, поскольку "некоторые крупные оппозиционные партии, добившиеся заметных успехов, отвергли возможность присоединения к правительству".

Результаты выборов в целом, по мнению "Киодо", подчеркнули "углубляющееся недоверие в правящей либерально-демократической партии", которую недавно сотрясали скандалы. А инициатива недавно вступившего в должность Исибы о роспуске палаты, в которой у правящей коалиции было 288 мест, и назначить выборы, "дала обратный эффект".

Ранее в руководстве Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии заявили, что осознают риски, которые несут для правящей коалиции итоги состоявшихся в стране парламентских выборов.

ЛДП и союзники сохраняли большинство с 2012 года. Внеочередные парламентские выборы прошли в Японии в минувшее воскресенье.