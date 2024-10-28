Аналитики допустили замедление повышения ставки Банка Японии после выборов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Результаты внеочередных парламентских выборов в Японии могут замедлить дальнейшее повышение ключевой процентной ставки японским ЦБ, полагают эксперты.

Правящая коалиция Японии, состоящая из Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто", потеряла большинство в нижней палате парламента. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выразил готовность сформировать правительство во главе с ЛДП, но теперь ему придется искать дополнительную поддержку вне коалиции, чтобы иметь стабильное правительство, отмечает агентство.

Результаты выборов усиливают политическую и экономическую неопределенность в Японии и могут затруднить нормализацию денежно-кредитной политики, что будет способствовать ослаблению иены, считают эксперты.

Расширение коалиции может потребовать от Исибы отказа от поддержки постепенного ужесточения политики Банком Японии, полагает старший валютный аналитик National Australia Bank Родриго Кэтрил, мнение которого приводит MarketWatch.

Экономисты SMBC Nikko Securities отмечают, что результаты выборов станут "естественным сдерживающим фактором" для нормализации политики японским регулятором. Однако, по их мнению, это не означает, что ЦБ будет вынужден отказаться от повышения ставок, поскольку ни одной из партий не нравится чрезмерное ослабление иены, говорится в обзоре SMBC Nikko.

Несмотря на повышение неопределенности, курс экономической политики страны, в том числе, цель Банка Японии по инфляции на уровне 2%, вероятно, сохранится неизменным, считают эксперты Morgan Stanley MUFG Securities. Они по-прежнему ожидают, что японский ЦБ повысит ставку в ближайшие месяцы, "однако планка для такого шага в этом году может повыситься в случае сохранения политической неопределенности или усиления турбулентности финансовых рынков".

Курс доллара в паре с иеной по данным на 11:20 по Москве составлял 153,34 иены против 152,3 иены на закрытие предыдущих торгов.

Очередное заседание Банка Японии пройдет 30-31 октября. Эксперты полагают, что регулятор воздержится от подъема ставки, составляющей в настоящее время 0,25% годовых, до тех пор, пока не появится больше ясности в отношении нового правительства и дальнейшей экономической политики, отмечают эксперты Oversea-Chinese Banking Corp. Фрэнсис Чун и Кристофер Вон, пишет The Wall Street Journal.