Представители девяти партий и коалиций войдут в новый состав парламента Болгарии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В новый состав Национального собрания Болгарии проходят девять партий и объединений, но ни одному из них не удается заручиться поддержкой большинства избирателей, свидетельствуют промежуточные данные ЦИК страны, который обработал почти 68% бюллетеней.

Согласно этим данным, фаворитами на прошедших в стране в воскресенье внеочередных парламентских выборах становятся коалиции ГЕРБ-СДС (25,9%), "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (14,99%) и партия "Возрождение" (14,22%).

Кроме них, в парламент проходят коалиции "Движение за права и свободы - Новое начало", "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые", и партии "Есть такой народ", "Альянс за права и свободы", МЕЧ и "Величие". Каждая из них пока получает меньше 10% голосов избирателей.

Эксперты отмечают, что новый состав парламента становится еще более фрагментированным по сравнению с предыдущим, из-за чего процесс формирования правящей коалиции вновь может быть осложнен.

Правительственный кризис продолжается в Болгарии с 2021 года. В воскресенье в стране прошли седьмые с тех пор парламентские выборы.