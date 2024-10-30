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Власти Ирана снимают запрет на импорт в страну новых моделей iPhone

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Власти Ирана снимают запрет на импорт в страну iPhone 14-й серии и выше, действовавший с 2023 года, сообщает Market Watch со ссылкой на министра телекоммуникаций страны Сатара Хашеми.

Министр написал в соцсети X, что проблемы с регистрацией новых моделей iPhone в Иране были "решены", и президент страны Масуд Пезешкиан одобрил такой шаг.

Хашеми отметил, что соответствующие импортные меры будут анонсированы в скором времени.

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Таким образом, страна сможет начать импортировать iPhone 14-й, 15-й и 16-й серий.

После введения запрета все iPhone новее 13-й серии, появлявшиеся в Иране, переставали работать в мобильных сетях страны спустя месяц, то есть после истечения срока, на который разрешен приезд туристов, отмечает Market Watch.

При этом iPhone 13 и более ранние версии смартфонов Apple Inc. продолжали импортироваться в Иран.

Согласно правительственной статистике, до введения запрета около трети всего импорта мобильных телефонов в Иран приходилось на долю iPhone.

В 2020 году руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи критиковал импорт iPhone и в целом товаров класса "люкс" из США.

Иран iPhone Apple
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