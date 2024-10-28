Россия и Кувейт упростят визовый режим

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия и Кувейт взаимно упростят визовый режим, а также обсуждают введение прямых рейсов между двумя странами, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будет у нас дополнительное решение принято об облегчении визового режима. Россия ввела некоторое время назад электронные визы для большого количества стран, включая Кувейт, и наши кувейтские друзья сообщили, что будут принимать такое же решение. Это существенно облегчит бюрократические процедуры при посещении Кувейта и РФ", - сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров со своим кувейтским коллегой Абдаллой аль-Яхья.

Как отметил министр, в прошлом году турпоток в Россию из Кувейта увеличился почти в 10 раз по сравнению с 2022 годом. "Мы эту тенденцию будем всячески поощрять, равно как и поощрять посещение Кувейта российскими гражданами", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, по словам министра, "еще одно направление наших действий, которое мы рассчитываем материализовать в самое ближайшее время, - это налаживание прямых авиарейсов". "Обсуждаются маршруты между Эль-Кувейтом и Москвой, Махачкалой, и городом Сочи", - сказал глава российского МИД.

"Это все будет, безусловно, расширяться возможности не только для туризма, но и в целом для контактов между людьми, включая и бизнесменов, и деятелей культуры", - отметил Лавров.