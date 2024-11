Министерство нефти Кувейта возглавил бывший топ-менеджер Kuwait Petroleum

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Бывший топ-менеджер Kuwait Petroleum Corporation (KPC) Тарик аль-Руми назначен министром нефти Кувейта, сообщило ведомство в соцсети X.

На этом посту он сменил Имада аль-Атики, который ушел в отставку в начале сентября. Около полутора месяцев ведомство в качестве и.о. возглавляла министр финансов, по совместительству министр по экономическим вопросам и инвестициям Нура аль-Фассам.

Аль-Руми родился в 1954 году, проработал в кувейтской нефтяной отрасли около 40 лет. Свою карьеру он начал в Kuwait Oil Co. - "дочке" KPC, где занимал пост старшего внутреннего аудитора и входил в состав совета директоров. В 1984 году перешел в материнскую компанию, где так же работал в департаменте внутреннего аудита, в определенный момент достигнув должности его главы. Топ-менеджер в свое время также был председателем совета директоров Kuwait Tankers Co. (логистическая "дочка" KPC) и замглавы СД Kuwait Drilling Co. (структура KPC, отвечающая за разведку и бурение).

Кувейт - пятый по величине производитель нефти среди стран, входящих в ОПЕК, сейчас страна добывает около 2,4 млн б/с.