Израильские военные завершили рейд против ХАМАС в больнице на севере Газы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении рейда на севере сектора Газа на территории больницы "Камаль Адван", которая, по данным израильской стороны, служила командным пунктом группировки ХАМАС, сообщает в понедельник The Times of Israel.

Во время рейда израильские военные задержали десятки бойцов ХАМАС. Задержанных переправили в Израиль для допросов. Также во время боевых действий вокруг больничного комплекса удалось ликвидировать еще 20 вражеских бойцов.

В ЦАХАЛ отметили, что перед рейдом помогли пациентам и медперсоналу покинуть здание, обеспечили сохранность важнейшего оборудования. Также эвакуировали сотни гражданских лиц, укрывавшихся в больнице.

По данным ЦАХАЛ, в здании хранились деньги, вооружение и принадлежащие ХАМАС документы.

Ранее израильские военные приступили к операции в Джебалии на севере сектора Газа. В ходе эвакуации более 50 тыс. мирных жителей из этой зоны израильские военные задержали на КПП, где проверяли население, около 600 человек, связанных с ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль, в результате которого были убиты около 1,2 тыс. человек и 251 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС.