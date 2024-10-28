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Палестинские врачи сообщили о гибели более 43 тыс. человек в секторе Газа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - С начала конфликта в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве погибли более 43 тыс. человек, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на палестинские службы здравоохранения.

Согласно сообщению, за все время конфликта в секторе Газа погибли 43 020 человек, еще 101 110 человек пострадали.

При этом, согласно данным палестинских служб здравоохранения, за последние двое суток в анклаве погибли 96 человек, ранения получили 277 человек.

Израильская сторона неоднократно выражала сомнения в точности передаваемых палестинской стороной данных о погибших и пострадавших.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, в результате которого были убиты около 1,2 тыс. человек и 251 был взят в заложники. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
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