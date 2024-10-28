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Боррель призвал прекратить огонь вдоль границы Ливана и осудил атаки Израиля против сил ООН

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Вооруженное насилие на Ближнем Востоке принимает все более широкий масштаб, необходимо срочное прекращение огня вдоль границы Ливана и Израиля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы знаем, что цикл ответных атак охватывает весь регион, в частности Ливан. В этом контексте Европейский союз призывает к немедленному прекращению огня вдоль "голубой линии" (израильско-ливанской границы - ИФ) и к применению резолюций Совета Безопасности (ООН)", - сказал Боррель, выступая в понедельник на форуме Союза для Средиземноморья в Барселоне.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также назвал неприемлемыми атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против структур и персонала Временных сил ООН (ЮНИФИЛ) и указал на необходимость усиления роли ливанской армии.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

По информации The Times of Israel, ЦАХАЛ в понедельник предписала гражданским лицам в городе Сур (Тир) на юге Ливана покинуть обширную зону, где израильские военные планируют нанести удары по объектам "Хезболлы".

Европейский союз Жозеп Боррель Израиль Ливан
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