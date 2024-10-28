ВС Израиля призвали жителей части города Сур на юге Ливана к эвакуации

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля предписала гражданским лицам в городе Сур (Тир) на юге Ливана покинуть обширную зону, где израильские военные планируют нанести удары по объектам движения "Хезболла", сообщает The Times of Israel.

"Активность "Хезболлы" вынуждает ЦАХАЛ действовать там, где вы находитесь сейчас. ЦАХАЛ не хочет причинять вам вред", - разъяснил представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи через соцсети.

Он призвал гражданских лиц незамедлительно направиться в районы севернее реки Авали. Адраи предупредил, что любой, кто находится возле участников "Хезболлы" и объектов движения, подвергает жизнь опасности.

Ранее ЦАХАЛ неоднократно наносил удары по Суру.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Боевики "Хезболлы" ежедневно запускают ракеты по израильской территории.