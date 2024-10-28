Турция в августе сконцентрировалась на закачке газа в ПХГ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Турция в августе, по мере того как начала немного спадать жара, сконцентрировалась на закачке газа в подземные хранилища. Страна с большим опозданием - только в июле (как только снизилась цена поставок газа по долгосрочным контрактам) начала процесс восстановления запасов газа в ПХГ, и в августе объем закачки достиг наибольшей интенсивности.

Не такие рекордные, но все же значительные объемы газа - порядка полумиллиарда кубометров в месяц - турецкие газовики закачивали в сентябре и октябре. К концу октября Турция подходит с запасами в подземках свыше 5 млрд куб. м

Поставки

Импорт газа Турцией в августе 2024 года вырос на 6% - до 3,893 млрд куб. м, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

В отчетном месяце помимо доминирующего импортера - госкомпании Botas - газ закупали сразу несколько независимых импортеров: Akfel Gaz, Bosphorus Gaz, Kibar Enerji - всего 714 млн кубометров.

Импорт трубопроводного газа в августе вырос на 7% - до 3,508 млрд куб. м. Из РФ - от "Газпрома" -Турция получила 2,274 млрд куб. м трубопроводного газа (ровно столько же было и год назад).

Азербайджан экспортировал 742 млн куб. м (-21%, в отчетном месяце на газопроводе из Азербайджана проводились профилактические работы); Иран - 491 млн куб. м (хотя это сильно больше, чем годом ранее, но меньше нормального уровня поставок).

Закупки СПГ суммарно упали на 4% - до 385 млн куб. м, и это были только поставки из Алжира по долгосрочному контракту. Турция сформировала серьёзные мощности по приему СПГ (44,6 млрд куб. м в год), которые могли бы едва ли не полностью обеспечить газоснабжение страны. Однако они почти полностью простаивают. В рассматриваемом месяце они были задействованы лишь на 10%.

В 2023 году в республике было запущено в работу глубоководное черноморское месторождение "Сакарья". В августе 2024 года в Турции добывалось 7 млн куб. м газа в сутки - это в пять раз больше, чем годом ранее. Несмотря на прогресс в реализации проекта, достигнутый показатель за месяц равен всего двум партиям крупнотоннажного СПГ. Кроме того, несмотря на очевидно сложную ситуацию с закупками топлива, Турция наращивает экспорт газа (прежде всего в Болгарию и Венгрию), и динамика экспорта во многом сопоставима с ростом добычи.

Рынок

Температура воздуха в августе в стране была заметно выше климатической нормы, но не такой жаркой, как год назад. Это позволило потребителям тратить чуть меньше энергоресурсов на кондиционирование помещений. В сентябре 2024 года погода почти в точности повторила прошлогодний температурный уровень.

Потребление электроэнергии в августе было относительно стабильным (снижение меньше полпроцента к прошлогоднему уровню). На 6% выросла угольная генерация (прежде всего на основе местного бурого угля), 2% прибавила ветровая генерация. По остальным секторам энергетики заметное снижение: на 12% газовой генерации, на 2% просели ГЭС.

Опережающие данные об энергобалансе страны показывают снижение потребления электроэнергии на 2% в сентябре и рост на 3% в октябре. Ожидается рост выработки ГЭС (20% в сентябре и 10% в октябре), нестабильная ветрогенерация (-38%, +22%) и снижение использования газа в энергетике более чем на 10% в сентябре и октябре.

Общее потребление газа в Турции в августе сократилось на 4%, до 3,384 млрд куб. м. Потребление в энергетике упало на 10%, до 1,703 млн куб. м, использование газа в секторе ЖКХ выросло на 4% - до 290 млн куб. м. Потребление в промышленности Турции выросло на 5% - до 1,047 млрд куб. м.