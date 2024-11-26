Турция в сентябре воздержалась от активного импорта газа благодаря сильной гидрогенерации

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Теплая, "бархатная" погода и большой вклад гидроэнергетики позволили Турции в сентябре удерживать импорт и потребление газа в стабильных рамках.

Тем не менее, страна встречает отопительный сезон со значительно более скромными запасами, чем годом ранее. На конец сентября 2024 года их уровень был на 11% меньше, чем на 30 сентября 2023 года. Хотя в октябре и начале ноября закачка и продолжилась, уровень запасов заметно уступал прошлогоднему. Это является тревожным фактором для энергетики страны на фоне ограниченной доступности сжиженного природного газа (страна летом полностью отказалась от его спотовых закупок).

Поставки

Импорт газа Турцией в сентябре 2024 года вырос на 2,6% - до 3,378 млрд куб. м, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Опережающие данные обещают в октябре рост импорта более чем на 15%, а в ноябре - примерно на 30%.

В отчетном месяце помимо доминирующего импортера - госкомпании Botas - газ закупал лишь один независимый импортер - Socar Enerji.

Импорт трубопроводного газа в сентябре вырос на 7% - до 2,993 млрд куб. м. Из РФ - от "Газпрома" - Турция получила 1,446,47 млрд куб. м трубопроводного газа, что на 24% меньше, чем годом ранее.

Азербайджан экспортировал 1,035 млрд куб. м (+17%); Иран - 511 млн куб. м (в сентябре 2023 поставок не было).

Закупки СПГ суммарно упали на 23% - до 385 млн куб. м, и четвертый месяц подряд это были только поставки из Алжира по долгосрочному контракту. Турция сформировала серьезные мощности по приему СПГ (44,6 млрд куб. м в год), которые могли бы едва ли не полностью обеспечить газоснабжение страны. Однако они почти полностью простаивают. В рассматриваемом месяце они были задействованы лишь на 10%.

В 2023 году в республике было запущено в работу глубоководное черноморское месторождение "Сакарья". В сентябре 2024 года в Турции добывалось 7 млн куб. м газа в сутки - это в два раз больше, чем годом ранее. Несмотря на прогресс в реализации проекта, достигнутый показатель за месяц равен всего двум партиям крупнотоннажного СПГ. Кроме того, несмотря на очевидно сложную ситуацию с закупками топлива, Турция наращивает экспорт газа (прежде всего в Болгарию и Венгрию), и динамика экспорта во многом сопоставима с ростом добычи.

Рынок

Погода подарила региону в этот период благоприятные условия, что не оказывало стимулирующего действия на потребление газа. Температура воздуха в сентябре в стране была заметно выше климатической нормы, и почти такой же, как год назад. Далее, в октябре 2024 года погода была чуть прохладнее, чем годом ранее, ближе к климатической норме.

Потребление электроэнергии в сентябре было относительно стабильным (снижение на 0,7% к прошлогоднему уровню). На 22% выросла гидрогенерация, угольная (главная часть энергетического микса) прибавила 3%; газовая генерация сократила выработку на 9%; ветряная упала на 38%.

Опережающие данные об энергобалансе страны показывают снижение потребления электроэнергии на 5% в октябре и стабильный уровень в ноябре. В октябре рост выработки ветроэлектростанций (+26%) и ГЭС (+9%) потеснит газовую генерацию (-11%). В ноябре скромная динамика ветро- и гидростаций компенсируется резким ростом газовой генерации (на 25%).

Общее потребление газа в Турции в сентябре сократилось на 4%, до 2,92 млрд куб. м. Потребление в энергетике упало на 9%, до 1,231 млрд куб. м, использование газа в секторе ЖКХ выросло на 6% - до 303 млн куб. м. Потребление в промышленности Турции сократилось на 2% - до 1,023 млрд куб. м.