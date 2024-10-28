Lufthansa продлила приостановку полетов в Тель-Авив до 25 ноября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa в понедельник сообщила о том, что по-прежнему не будет летать в Израиль.

"Авиакомпании группы Lufthansa – Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa и SWISS – решили продлить приостановку полетов в Тель-Авив до 25 ноября 2024 года включительно", - говорится в сообщении группы.

Рейсы Eurowings в Тель-Авив, как было объявлено ранее, приостановлены до 30 ноября.

Также Lufthansa до конца текущего года не будет летать в Тегеран (Иран) и Бейрут (Ливан).