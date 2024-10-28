Шойгу обсудил украинскую проблематику и международную безопасность с президентом ОАЭ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, обсудив вопросы международной безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"В развитие договоренностей, достигнутых между главами России и ОАЭ, в ходе сегодняшней встречи Аль Нахайян и Шойгу подробно обсудили отдельные аспекты двустороннего взаимодействия, украинскую проблематику, вопросы международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.

"Особое внимание уделено укреплению доверительного диалога по линии заинтересованных ведомств двух стран, включая реализацию совместных проектов и наращивание делегационных обменов между профильными экспертами", - сказали в пресс-службе.