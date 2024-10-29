Шойгу сообщил о планах поставлять топливо для атомной электростанции в ОАЭ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе визита в ОАЭ обсудил создание транспортных коридоров и сотрудничество двух стран в области ядерного топливного цикла, сообщили в СБ РФ.

"Предусматриваются поставки обогащенной урановой продукции для обеспечения топливом АЭС "Барака". Готовы к расширению такого взаимодействия", - сказал Шойгу, чьи слова привели в СБ РФ.

Он заявил, что в ходе встреч с высшим политическим руководством ОАЭ также обсуждался вопрос, касающийся реализации проекта по созданию международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг, который предусматривает строительство на иранской территории бесшовной транзитной железной дороги до портов в Персидском заливе.

"По предварительным расчетам, после запуска МТК Север-Юг срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана существенно сократится, составив 14 суток, что по стоимости будет гораздо более выгодно, чем по другим альтернативным маршрутам", - отметил Шойгу.

По его словам, в дальнейшем планируется объединить МТК Север-Юг с Северным морским путем, и это существенно увеличит грузовую загрузку указанных маршрутов.