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Госдеп США считает пропорциональным израильский ответный удар по Ирану

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американские власти довольны израильским ответом на ракетные удары Ирана и надеются на завершение эскалации противостояния, заявил в понедельник представитель госдепа Мэтью Миллер.

"Мы думаем, что это был пропорциональный ответ, который не должен привести к дальнейшей эскалации со стороны Ирана, и мы надеемся, что Иран не будет эскалировать конфликт", - заявил он во время брифинга.

По словам Миллера, действия Израиля были уместным ответом на нанесенные ранее этой осенью ракетные удары Ирана.

Представитель Госдепа напомнил, что президент США Джо Байден публично заявлял о том, по каким объектам, с его точки зрения, Израиль не должен наносить удары в Иране. Миллер подчеркнул, что израильские военные, судя по всему, учли эти пожелания.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по иранским военным объектам, в результате ударов погибли четыре военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

Израиль Иран США
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