Израиль нанес удары по военным объектам в Иране в ответ на атаку 1 октября. Обобщение

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в ночь на субботу нанесла серию точечных ударов по иранским военным объектам, заявило израильское военное командование.

"В ответ на несколько месяцев иранских атак против Израиля наша армия в настоящее время наносит точечные удары по военным объектам в Иране", - процитировала заявление армейская пресс-служба.

Цели ударов

Удары Израиля по Ирану ограничатся военными целями, ядерные и нефтяные объекты Ирана не подвергаются атакам, сообщал телеканал NBC со ссылкой на израильского чиновника.

"Мы наносим удары по объектам, которые могли угрожать нам в прошлом или могут угрожать в будущем", - сказал источник.

Два высокопоставленных арабских чиновника сообщили NBС, что целью первоначального удара по Тегерану, по-видимому, были казармы или офисы, а также склады оружия.

Израильский телеканал Channel 12 процитировал сообщения негосударственных источников в Иране, в которых говорится, что две волны израильских ударов пришлись на восточную часть Тегерана и на командный пункт Корпуса стражей исламской революции.

Перед нанесением ударов Израиль в пятницу через несколько третьих лиц направил Ирану сообщение, в котором предупредил о готовящихся ударах, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Израильтяне заранее дали понять иранцам, на что они собираются нападать в целом и на что они не собираются нападать", - сказал один из источников.

Собеседники портала отметили, что целью предупреждения было стремление попытаться убедить иранцев не отвечать, ограничить продолжающийся обмен ударами между Израилем и Ираном, предотвратить более широкую эскалацию.

При этом Израиль предупредил, что если Иран примет ответные меры, Израиль нанесет еще более серьезный удар, особенно если будут убиты или ранены израильские гражданские лица.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниель Хагари, заявив о завершении операции Израиля по нанесению ударов по иранским военным объектам, сказал, что "Армия обороны Израиля выполнила свою миссию".

"Мы нанесли целенаправленные и точные удары по военным объектам в Иране, предотвратив непосредственные угрозы государству Израиль", отметил чиновник.

Он предупредил что военные будут обязаны отреагировать, если Иран "совершит ошибку и начнет новый виток эскалации".

Хагари также сказал, что все, кто угрожает государству Израиль и все, кто стремится втянуть регион в более широкую эскалацию, заплатят высокую цену и ЦАХАЛ "сегодня продемонстрировал, что у нас есть как возможности, так и готовность действовать решительно как в нападении, так и в обороне".

Реакция Ирана: атаки причинили незначительный ущерб

Иран готов ответить на атаки Израиля, сообщает иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на информированные источники.

В сообщении агентства говорится, что источники из числа Корпуса стражей исламской революции заявили, что "нет сомнений" в том, что Израиль "получит пропорциональный ответ на любые действия".

Ответ Ирана на возможный удар Израиля будет зависеть от его серьезности, заявил накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который приказал военным разработать многочисленные военные планы реагирования на израильское нападение, сообщали СМИ.

Так, если Израиль ограничит свои атаки несколькими военными базами и складами, на которых хранятся ракеты и беспилотники, Иран вполне может ничего не предпринять, заявили источники.

При этом, если удар Израиля нанесет значительный ущерб и приведет к многочисленным жертвам, Иран примет ответные меры.

Ответ Тегерана также однозначно последует, если Израиль нанесет удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре или ядерным объектам, а также убьет высокопоставленных чиновников.

В то же время, в Иране заявляют, что атаки Израиля на военные объекты Ирана в ночь на субботу причинили незначительный ущерб в некоторых районах страны.

"Израиль атаковал военные части в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам", - сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA.

В агентстве добавили, что "атаки были успешно перехвачены и отражены" иранской "интегрированной системой противовоздушной обороны", так как средства ПВО были развернуты "в нескольких районах вокруг Тегерана и по всей стране".

При этом СМИ отмечают, что ядерные и энергетические объекты Ирана в результате ударов не пострадали.

Позиция США

Президента США Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис проинформировали об ударах Израиля по Ирану, сообщило в субботу американское телевидение.

Байден, по словам официальных лиц США, внимательно следил за развитием событий. В настоящее время он находится в своей частной резиденции в Делавэре. Харрис также контролирует ситуацию.

ВС США не принимали участие в израильской операции по нанесению авиаударов по Ирану, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванное высокопоставленное американское официальное лицо.

Тем не менее, американский чиновник, подтвердив Axios, что США не участвовали в израильской операции, заявил, что если Иран примет ответные меры, США будут готовы выступить на защиту Израиля. "Это должно положить конец прямому военному столкновению между Израилем и Ираном", - сказал он.

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с израильским коллегой Йоавом Галантом удары Израиля по иранским военным объектам и заявил, что США будут укреплять силовые позиции в регионе, сообщил Пентагон.

"Министр подчеркнул укрепление силовой позиции Соединенных Штатов для защиты американского персонала, Израиля и партнеров по всему региону перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций", - говорится в сообщении.

Остин также заявил, что США "не допустят, чтобы кто-либо использовал напряженность или расширил конфликт в регионе", и подтвердил" приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и его праву на самооборону", отметил Пентагон.