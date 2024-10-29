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Министр иностранных дел КНДР Цой Цон Хи отправилась в Москву с официальным визитом

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Посол России в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) Александр Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Цон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом, сообщает телеграм-канал посольства.

"28 октября Посол А.И.Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с Министром иностранных дел КНДР Цой Цон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом. Поездка главы внешнеполитического ведомства КНДР в Российскую Федерацию проходит в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами наших стран в ходе июньского саммита 2024 года", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в соответствии с духом и буквой подписанного нового базового Договора стороны будут регулярно проводить углубленные консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики как на высшем дипломатическом уровне, так и между курирующими заместителями министров иностранных дел и руководителями структурных подразделений.

"Посол пожелал товарищу Цой Сон Хи плодотворной поездки и хороших впечатлений", - сказано в сообщении.

КНДР Пхеньян Александр Мацегора Цой Цон Хи
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