Что случилось этой ночью: вторник, 29 октября

Жертвами удара Израиля по Ливану стали 60 человек, Швеция выделит Киеву 63 млн евро, Родри получил "Золотой мяч"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- По меньшей мере 60 человек погибли в результате ударов Израиля по поселениям в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщили в Министерстве здравоохранения Ливана. Жертвы зарегистрированы в 12 районах, среди них двое детей. 58 человек получили ранения.

- Министр иностранных дел КНДР Цой Цон Хи отправилась в Москву с официальным визитом. В международном аэропорту Пхеньяна с ней встретился посол России в КНДР Александр Мацегора, сообщил телеграм-канал посольства.

- Премьер-министр Израиля не получал предложения о двухдневном прекращении огня в Газе в обмен на освобождение заложников, но, если бы оно поступило, принял бы его незамедлительно, сообщил офис премьера.

- Минфин США обнародовал правила, ограничивающие американские инвестиции в технологии, которые могут использоваться в военной сфере Китая и ряда других стран.

- Правительство Швеции выделит Киеву 63 млн евро, которые пойдут на поддержку украинской оборонной промышленности и нужды вооруженных сил, сообщили в Минобороны.

- Полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил "Золотой мяч" - награду, присуждаемую лучшему футболисту года по версии журнала France Football.