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Швеция выделит Украине помощь в размере 63 млн евро

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Правительство Швеции выделит Украине 63 млн евро, которые пойдут на поддержку украинской оборонной промышленности и нужды вооруженных сил, сообщило шведское министерство обороны.

Из этих средств 20 млн запланированы "на поддержку промышленной базы Украины", 43 млн - "в качестве финансовой поддержки ряда многосторонних инициатив с целью оказания быстрой и эффективной поддержки вооруженным силам Украины", говорится в пресс-релизе министерства.

В нем отмечается, что помощь украинской промышленной базе "откроет дополнительные возможности для сотрудничества" между украинскими и европейскими оборонными предприятиями: для "совместной разработки инновационных решений, которые были непосредственно опробованы на поле боя", а также повышения потенциала Украины в производстве и обслуживании оборонной техники.

Помощь на сумму 43 млн евро предусматривает закупку ракет класса "воздух-воздух" для украинской программы использования истребителей F-16, обучение украинской морской пехоты, поставки оборудования для разминирования, средств связи.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Швеция Украина
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