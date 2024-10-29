США в условиях конфликтов в мире грозит нехватка зенитных ракет

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Военные США в связи с ростом интенсивности конфликтов в мире, в том числе на Ближнем Востоке, могут столкнуться с дефицитом зенитных ракет, сообщает во вторник The Wall Street Journal (WSJ).

"Аналитики и официальные лица заявляли, что Пентагон беспокоит возможность израсходовать свои запасы ракет быстрее, чем их удастся восполнить. Это сделает США уязвимыми в случае потенциального конфликта в Тихом океане", - информирует издание.

Так, в мае министр ВМС США Карлос дель Торо отмечал, что он добивается от промышленности увеличения производства зенитных ракет Standard Missile, поскольку Пентагон разместил их в большом количестве на Ближнем Востоке. "Чем более совершенная ракета, тем сложнее ее создавать", - объяснял министр.

"США за последние годы скопили запасы ракет-перехватчиков, но за месяц конфликта на Ближнем Востоке тратят десятки таких ракет, а производство не успевает восполнить запасы, говорили аналитики и представители Минобороны", - передает издание.

По данным WSJ, американские военные использовали ракеты Standard Missile при защите Израиля от ударов Ирана и при отражении атак йеменских мятежников-хуситов на корабли западных стран в Красном море. С нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ВС США истратили более 100 ракет, их стоимость оценивается на сумму свыше $1,8 млрд.

"Это действительно очень дорогие боеприпасы, чтобы сбивать дрянные объекты хуситов. И на замену каждому истраченному боеприпасу уйдут месяцы, и это будет очень, очень дорого", - приводит WSJ слова неназванного представителя Конгресса США.

Издание поясняет, что наращивание производства - непростая задача для Пентагона. Компании, к которым обращается Минобороны США с этой задачей, часто не желают ее выполнять, поскольку они не уверены, что американские военные обеспечат повышенный спрос на их продукцию на долгую перспективу.

По словам неназванного представителя Пентагона, фирма RTX Corporation, производящая ракеты Standard Missile, может собрать максимум несколько их сотен за год, однако помимо Пентагона их закупают еще 14 стран - союзниц США.

Как отмечали чиновники американского Минобороны, они не раскрывают сведения о своих арсеналах из-за секретности данных и опасений, что такой информацией воспользуется против США Иран и его союзники.