WSJ сообщила о запросе к производителям гражданской продукции в США на выпуск оружия

В частности, чиновники ведут об этом переговоры с General Motors и Ford

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США обсуждает с руководством ряда американских компаний, занятых в основном выпуском гражданской продукции, запуск ими производства оружия и боеприпасов в связи с истощением арсеналов из-за кризиса на Ближнем Востоке и на Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В Белом доме хотят, чтобы автопроизводители и другие предприятия производители стали играть более весомую роль в производстве оружия, и это напоминает о практике времен Второй мировой войны. По словам собеседников WSJ, знакомых с дискуссиями, военные чиновники вели переговоры о производстве оружия и иных военных товаров с топ-менеджерами нескольких компаний, включая главного исполнительного директора General Motors Мэри Барра и главного исполнительного директора Ford Motor Джима Фарли.

Также к разговорам привлекли компании GE Aerospace и Oshkosh, которая уже снабжает военных техникой.

Источники WSJ отметили, что дискуссии носили предварительный и широкий характер. Они начались еще до начала операции США против Ирана 28 февраля этого года.

Должностные лица Пентагона уверяли, что рост военного производства является вопросом национальной безопасности. Они также просили руководителей определить барьеры, которые могли бы помешать наращиванию выпуска оборонной продукции.

WSJ поясняет, что сейчас основная часть военного производства США сосредоточена у небольшого круга компаний. Многие другие американские производители, за пределами традиционной военной отрасли, также получают заказы от Пентагона, однако они ограничены в масштабе и стоимости, и часто речь идет об узкоспециализированных исследованиях и специфической продукции.

Хроника 28 февраля – 16 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ford Motor General Motors Иран Пентагон США GE Aerospace
